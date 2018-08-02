Власти Москвы гарантируют развитие Северного Бутова

Задача городской программы «Мой район» — создать равные условия для жителей всех районов столицы. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в фейсбуке: https://www.facebook.com/blogsobyanin/posts/467001503819637, что 1 августа обсуждал эту тему с экспертами. Теперь включиться в её обсуждение приглашают всех москвичей.

Идея создания программы «Мой район» возникла в результате анализа большого количества обращений москвичей, поступающих столичным властям , но касающихся проблем того или иного конкретного столичного района.

В числе главных достижений района Северное Бутово на сегодняшний день — первая очередь благоустройства парка в пойме реки Битца (между бульваром Дмитрия Донского и улицей Старобитцевская), создание Народного парка на улице Академика Глушко и тематического сквера «Моцарт» в районе дома 19 по Старобитцевской.

Одним из направлений программы «Мой район» является благоустройство во всех районах столицы. В рамках этого направления в Северном Бутове благоустроено 143 дворовых территории. От дома 17, корпус 3 до дома15, корпус 3 протянулась пешеходная зона «Фламинго», ставшая победителем конкурса «Город для всех». Ещё одна пешеходная зона, получившая название «Космос», протянулась от дома 7 по Куликовской до Народного парка. На Куликовской благоустроен мемориал, посвящённый воинам-интернационалистам.

В дальнейшем у нас в районе запланировано благоустройство второй очереди парка в пойме реки Битца между бульваром Дмитрия Донского и улицей Куликовская. Также планируется установить опоры наружного освещения футбольного поля и площадки для воркаута, расположенных в пойме реки Битца между улицами Старокачаловская и Ратная.

Другим направлением программы «Мой район» является обеспечение максимальной доступности транспорта для жителей всех районов Москвы. Это подразумевает изменение части маршрутов наземного транспорта, чтобы сделать их более удобными для пассажиров.

Также одним из направлений программы «Мой район» является дальнейшее развитие Московского метрополитена. Со временем свыше 90 процентов москвичей будут проживать в шаговой доступности от метро.

Что сделано уже сейчас для улучшения транспортной ситуации в Северном Бутове? Была проведена реконструкция ряда улиц и проездов. Эти работы по реконструкции затронули бульвар Дмитрия Донского, улицы Академика Глушко, Грина, Куликовская Ратная, Старобитцевская и Старокачаловская. На бульваре Дмитрия Донского, а также на улицах Грина, Куликовская, Поляны и Старобитцевская были оборудованы наземные пешеходные переходы со светофорами, — в рамках обновления транспортной системы в районе появилось 9 таких переходов. А соединение Бутовской и Калужско-Рижской линий метро дало бутовчанам выбирать оптимальный маршрут с минимальным числом пересадок.

В будущем в рамках программы «Мой район» планируется реконструкция межквартального проезда внутри улицы Знамеские садки с расширением проезжей части и обустройством новых парковочных мест. Ещё 499 парковочных мест планируется создать вдоль улично-дорожной сети в районе улиц Грина, Знаменские Садки, Коктебельская и Ратная. Всё это способствовать улучшению дорожного движения в районе. В связи со строительством магистрали Солнцево-Бутово-Видное планируется расширение улицы Поляны до четырёх полос в каждом направлении. Это должно уменьшить транспортную нагрузку на данном участке дороги.

Ещё одно важное направление программы — создание во всех районах Москвы равных возможностей для получения качественного здравоохранения, образования, социального обслуживания, а также равных возможностей в сфере досуга и детского творчества. В нашем районе был проведён ремонт в здании ТЦСО «Бутово» (филиал «Северное Бутово»), расположенном на Старокачаловской. Ремонт произвели и в отделении социально реабилитации инвалидов (улица Ратная, дом 16, корпус 2). Ремонтные работы также затронули помещения филиалов №4 (улица Коктебельская, дом 6) и №7 (улица Ратная, дом 8Г) Консультативно-диагностической поликлиники №121. Проведён ремонт в библиотеках №192 (улица Старобитцевская, дом 23, корпус 2) и №193 (улица Грина, дом 11).

Для удобства жителей Северного Бутова в доме 6 по Куликовской был Многофункциональный центр предоставления госуслуг «Мои документы».

Улучшению досуговой работы с детьми будет способствовать Центр патриотического воспитания, открытый в доме 3А по Старокачаловской. Он связан как с военно-патриотической, так и с физкультурно-оздоровительной работой. Физкультуре и оздоровлению бутовчан служит и каток с искусственным льдом, открытый напротив дома 23, корпуса 3 и 4 по Старобитцевской. А в корпусе «Созвездие» школы №2114 реализуется проект «IT-Полигон», приобщающий ребят к новым технологиям.

В планах на будущее — капитальный ремонт детской поликлиники №118, стоматологической поликлиники №64, строительство ФОКа на бульваре Дмитрия Донского, культурно-досугового центра на улице Грина, а также новой школы на 550 мест и детсада 230 мест на улице Феодосийская.

Сейчас бутовчане могут направлять свои предложения и пожелания по программе «Мой район» в предвыборный штаб кандидата в Мэры Москвы Сергея Собянина: https://www.facebook.com/blogsobyanin/posts/467001503819637v