Район Черемушки благоустроят с учетом мнения жителей

Сергей Собянин начал разработку своей кандидатской программы «Мой район». Такое название программа кандидата в Мэры получила не случайно: ее основу составят предложения жителей столицы. 1 августа проект обсуждался с экспертами, и уже сейчас активно включиться в обсуждение приглашают самих москвичей.

Как отметил столичный градоначальник, идея создания программы «Мой район» возникла в результате предложений москвичей, поступающих в его избирательный штаб. «Обобщив огромный массив предложений, мы увидели, что большинство из них концентрируются на проблемах конкретных микрорайонов, конкретных районов, конкретных территорий», — сказал Сергей Собянин.

Так, в рамках этой программы в районе Черемушки планируется реконструировать футбольный стадион на Профсоюзной улице, дом 40, корпус 2; благоустроить сквер на Новочеремушкинской улице, от Нахимовского проспекта до улицы Академика Полякова, а также дворовую территорию с реконструкцией спортивной площадки по улице Обручева, дом 51. Кроме этого в Черемушках планируется капитально отремонтировать городскую поликлинику № 22, детские поликлиники № 10 и № 69, библиотеку № 191 и Московский драматический театр «Бенефис».

Стоит добавить, что в прошлом году были отремонтированы и модернизированы Детская музыкальная школа имени Василия Павловича Соловьева-Седого, по адресу: улица Перекопская, дом 36. Также были благоустроены территории школ, детских садов и двух поликлиник: городской поликлиники № 10, по адресу: улица Профсоюзная, дом 52 и Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом на Севастопольском проспекте, дом 26.

Также ранее в Черемушках организовали три пешеходных маршрута: от Профсоюзной улицы, дом 54 до Нахимовского проспекта, дом 63; от Нахимовского проспекта, дом 63 до дома 61, корпус 2 и 3; от улицы Херсонская, дом 20 до Севастопольского проспекта, дом 46, корпус 4. Отремонтировано более тысячи подъездов домов, заменено 219 лифтов. Высажено 1 893 дерева и более 31 тысяч кустарников.