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Район Черемушки благоустроят с учетом мнения жителей
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Район Черемушки благоустроят с учетом мнения жителей 

Мои Черемушки 2 часа назад
Фото: Мои Черемушки
Сергей Собянин начал разработку своей кандидатской программы «Мой район». Такое название программа кандидата в Мэры получила не случайно: ее основу составят предложения жителей столицы. 1 августа проект обсуждался с экспертами, и уже сейчас активно включиться в обсуждение приглашают самих москвичей.
Как отметил столичный градоначальник, идея создания программы «Мой район» возникла в результате предложений москвичей, поступающих в его избирательный штаб. «Обобщив огромный массив предложений, мы увидели, что большинство из них концентрируются на проблемах конкретных микрорайонов, конкретных районов, конкретных территорий», — сказал Сергей Собянин.
Так, в рамках этой программы в районе Черемушки планируется реконструировать футбольный стадион на Профсоюзной улице, дом 40, корпус 2; благоустроить сквер на Новочеремушкинской улице, от Нахимовского проспекта до улицы Академика Полякова, а также дворовую территорию с реконструкцией спортивной площадки по улице Обручева, дом 51. Кроме этого в Черемушках планируется капитально отремонтировать городскую поликлинику № 22, детские поликлиники № 10 и № 69, библиотеку № 191 и Московский драматический театр «Бенефис».
Стоит добавить, что в прошлом году были отремонтированы и модернизированы Детская музыкальная школа имени Василия Павловича Соловьева-Седого, по адресу: улица Перекопская, дом 36. Также были благоустроены территории школ, детских садов и двух поликлиник: городской поликлиники № 10, по адресу: улица Профсоюзная, дом 52 и Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом на Севастопольском проспекте, дом 26.
Также ранее в Черемушках организовали три пешеходных маршрута: от Профсоюзной улицы, дом 54 до Нахимовского проспекта, дом 63; от Нахимовского проспекта, дом 63 до дома 61, корпус 2 и 3; от улицы Херсонская, дом 20 до Севастопольского проспекта, дом 46, корпус 4. Отремонтировано более тысячи подъездов домов, заменено 219 лифтов. Высажено 1 893 дерева и более 31 тысяч кустарников.
Сергей Собянин также добавил, что программа должна быть динамичной, чтобы учитывать новые запросы и пожелания москвичей, касающиеся улучшения городской среды. Поэтому программа «Мой район» будет постоянно обновляться с учетом запросов горожан «Таким образом мы достигнем более комплексного развития Москвы, чтобы программы развития касались не только города в целом, а и конкретных районов, конкретного москвича», — подытожил Мэр Москвы.
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