В метро и на МЦК начали раздавать питьевую воду

В московском метро и на МЦК начали раздавать питьевую воду из-за жары

Бутылки с питьевой водой начали раздавать пассажирам в московском метро и на МЦК из-за жары в столице, сообщили в пресс-службе метрополитена в четверг.

Ранее в ГУМЧС России по Москве предупредили жителей и гостей столицы о жаре до плюс 32 градусов днем 2 августа.