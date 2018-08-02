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В метро и на МЦК начали раздавать питьевую воду
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В московском метро и на МЦК начали раздавать питьевую воду из-за жары 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Бутылки с питьевой водой начали раздавать пассажирам в московском метро и на МЦК из-за жары в столице, сообщили в пресс-службе метрополитена в четверг.
Ранее в ГУМЧС России по Москве предупредили жителей и гостей столицы о жаре до плюс 32 градусов днем 2 августа.
"Человек на 70% состоит из воды, и если вы чувствуете, что процент жидкости в организме снижается — приходите к нам. Мосметро понимает, что жажда — все. Уже начали раздавать воду на 8 станциях метро и 6 станциях МЦК", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.
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