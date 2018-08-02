Столичные власти гарантируют развитие Академического района

Идея Мэра Москвы Сергей Собянин о создания программы «Мой район» получила горячую поддержку горожан, поскольку в ней сконцентрированы замечания и предложения по развитию и благоустройству районных территорий, поступающих от самих жителей столицы.

-Обобщив огромный массив предложений, мы увидели, что большинство из них концентрируются на проблемах конкретных микрорайонов, конкретных районов, конкретных территорий, — сказал Сергей Собянин.

Теперь основную задачу столичных властей Мэр видит в оптимизации городского пространства с учетом районных потребностей населения, создании наиболее благоприятного «местного климата» на территориях проживания людей.

Так, в Академическом районе совсем недавно появился прекрасный парк на территории бывшего пустыря и гаражей возле Эндокринологического центра. Площадь нового парка в Академическом районе составляет более 16 га. Рельеф здесь переменный: среди холмов можно встретить спортивные и детские площадки, уголки для пожилых людей и даже стадион с беговой дорожкой. Также в парке создана безбарьерная среда, позволяющая комфортно себя чувствовать людям с ограниченными возможностями.

Кроме того, жителей Академического района радует преобразование площади Хо Ши Мина и территории, прилегающей к станции метро «Академическая». В рамках городской программы площадь и тротуары замощены новой плиткой, установлено современное освещение, проведено озеленение, появились новые современные остановки для общественного транспорта. Кстати, и вход в метро после проведенных ремонтных работ стал комфортнее, в том числе для маломобильных граждан.

За свет средств, поступивших от платных парковок, в районе только в прошлом году благоустроены дворовые территории и общественные зоны на ул. Ферсмана, д. 2, на ул. Большая Черемушкинская д. 2 к. 6, на ул. Дмитрия Ульянова д.24 и д.9\11, к. 2; на проспекте 60-летия Октября д. 16, к. 4 и д.18. к.2 и по другим адресам.

В планах города — реконструкция кинотеатра «Улан-Батор», превращение его в культурный центр для семейного досуга, и многое другое.

Мэр Москвы отметил, что программа должна быть динамичной, чтобы учитывать новые запросы и пожелания москвичей, касающиеся улучшения городской среды. Поэтому проекты в рамках программы «Мой район» будут постоянно обновляться в соответствии с запросами горожан, а затем утверждаться на календарный год, с предоставлением финансирования и с учетом организационных возможностей города.

-Таким образом мы достигнем более комплексного развития Москвы, чтобы программы развития касались не только города в целом, а и конкретных районов, конкретного москвича, — заявил Сергей Собянин.