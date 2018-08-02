В Москве пройдет фестиваль японской культуры под открытым небом J-Fest

Фестиваль японской культуры под открытым небом J-Fest пройдет 4-5 августа на площади перед музеем современного искусства "Гараж" в Москве в рамках перекрестного Года России Японии . Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении посольства Японии.

В 2017 году состоялся дебют фестиваля в таком формате и привлек 96 тыс. человек. В этом году праздник пройдет более масштабно, так как 2018 год был объявлен Годом Японии в России.

"Этим летом гости фестиваля смогут поучаствовать в увлекательных мастер-классах, попробовать популярные блюда японской кухни, а также приобрести памятные сувениры, товары из Японии, авторские аксессуары и многое другое. Лучшие мастера из Японии и России раскроют секреты чайной церемонии и каллиграфии, икебаны и бонсай, традиционных ремесел и боевых искусств, а декор в японском стиле с бумажными фонариками и отделкой текстилем создаст атмосферу традиционного летнего фестиваля", — отметили в дипмиссии.

Само мероприятие вдохновлено традиционным фестивалем Нацу Мацури, который в старину проводился японцами, чтобы почтить память предков, поклониться богам и поблагодарить их за урожай. Сегодня Нацу Мацури сопровождается старинным танцем Бон-одори, ярмаркой и гуляньями.

J-Fest организуется по инициативе российских и японских компаний при поддержке посольства Японии и в сотрудничестве с музеем "Гараж". Вход на фестиваль будет свободным.