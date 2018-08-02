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В Москве пройдет фестиваль японской культуры
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В Москве пройдет фестиваль японской культуры под открытым небом J-Fest 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Фестиваль японской культуры под открытым небом J-Fest пройдет 4-5 августа на площади перед музеем современного искусства "Гараж" в Москве в рамках перекрестного Года России и Японии. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении посольства Японии.
В 2017 году состоялся дебют фестиваля в таком формате и привлек 96 тыс. человек. В этом году праздник пройдет более масштабно, так как 2018 год был объявлен Годом Японии в России.
"Этим летом гости фестиваля смогут поучаствовать в увлекательных мастер-классах, попробовать популярные блюда японской кухни, а также приобрести памятные сувениры, товары из Японии, авторские аксессуары и многое другое. Лучшие мастера из Японии и России раскроют секреты чайной церемонии и каллиграфии, икебаны и бонсай, традиционных ремесел и боевых искусств, а декор в японском стиле с бумажными фонариками и отделкой текстилем создаст атмосферу традиционного летнего фестиваля", — отметили в дипмиссии.
Само мероприятие вдохновлено традиционным фестивалем Нацу Мацури, который в старину проводился японцами, чтобы почтить память предков, поклониться богам и поблагодарить их за урожай. Сегодня Нацу Мацури сопровождается старинным танцем Бон-одори, ярмаркой и гуляньями.
J-Fest организуется по инициативе российских и японских компаний при поддержке посольства Японии и в сотрудничестве с музеем "Гараж". Вход на фестиваль будет свободным.
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