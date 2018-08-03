Ночью превышен порог запаха сероводорода

В Москве ночью зафиксировали превышение порога запаха сероводорода

Кратковременные превышения порога запаха сероводорода фиксировались в Москве ночью в пятницу, сообщили в "Мосэкомониторинге".

"Сероводород: в ночные часы были зафиксированы кратковременные превышения порога запаха, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 8.00 мск пятницы в Москве содержание загрязняющих веществ в воздухе не превышает норму. Максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов.