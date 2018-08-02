В музей «Московский транспорт» теперь можно пройти по карте «Тройка»

Пользователи транспортной карты «Тройка» могут теперь использовать ее для прохода в музей «Московский транспорт». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В музей «Московский транспорт» теперь можно пройти по транспортной карте «Тройка». Для этого карту нужно приложить к считывателю турникета, установленного у входа, — сумма, равная стоимости билета, спишется с баланса «Тройки» (на билете «Кошелек» карты должны быть записаны денежные средства)», — говорится в сообщении.