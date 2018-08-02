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В музей «Московский транспорт» теперь можно пройти по карте «Тройка»
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В музей «Московский транспорт» теперь можно пройти по карте «Тройка» 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Пользователи транспортной карты «Тройка» могут теперь использовать ее для прохода в музей «Московский транспорт». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«В музей «Московский транспорт» теперь можно пройти по транспортной карте «Тройка». Для этого карту нужно приложить к считывателю турникета, установленного у входа, — сумма, равная стоимости билета, спишется с баланса «Тройки» (на билете «Кошелек» карты должны быть записаны денежные средства)», — говорится в сообщении.
Как пояснил директор по коммерческой деятельности ГУП «Мосгортранс» Евгений Жигунов, сегодня карта «Тройка» есть почти у каждого жителя столицы. Стоимость прохода по карте составит 400 руб. Услуга привлечет новых посетителей музея и сделает «Тройку» еще популярнее среди горожан.
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