Трамваи «Витязь-М» перевезли более 30 миллионов пассажиров с начала года

Москве уже курсирует почти 190 новых составов, их количество вырастет до 300 к концу 2019 года. Сейчас ходят на северо-востоке, востоке, юго-востоке, юге и в центре столицы.

"Каждую неделю инновационные трамваи перевозят более миллиона человек. Москвичи выбирают их из-за удобства и надежности поездок: транспорт оснащен современным оборудованием и полностью адаптирован для комфортного проезда пассажиров, в том числе маломобильных горожан. Кроме того, мы постоянно выпускаем «Витязи-М» на новые маршруты", — рассказал заммэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов

За все время работы на новых трамваях проехались уже почти 60 миллионов человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы . Вагоны «Витязей» почти бесшумны, у них низкий пол, в салоне работает климат-контроль. В распоряжении водителя спутниковая система навигации и камеры видеонаблюдения, пассажиры могут пользоваться USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Трамвай вмещает до 260 человек. В течение 30 лет обслуживать подвижной состав будет сам производитель.

В июне в город начали поступать обновленные «Витязи-М» с увеличенным количеством сидячих мест, теперь их 64 вместо 60. Кроме того, там появилоась площадка, где можно поставить велосипед или детскую коляску. Увеличились медиаэкраны с информацией для пассажиров.