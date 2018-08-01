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В Москве откроют палаточный отель на крыше
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В Москве откроют палаточный отель на крыше 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: Reuters
На крыше открытой парковки ТЦ «Авиапарк» в Москве откроется палаточный отель, сообщили «Ленте.ру» организаторы проекта Moscow Escape.
По их задумке, на десять дней в августе паркинг станет площадкой для глэмпинга — совмещения классического загородного туристического отдыха со всеми удобствами, предоставляемыми статусными отелями.
«У гостей будет возможность расслабиться, не выезжая за пределы Москвы, — отмечает креативный директор «Авиапарка» Максим Лапчук. — Мы хотим, чтобы здесь люди находили единомышленников, вместе играли в пинг-понг, завтракали, спорили, шутили и становились частью сообщества тех, кто любит необычный отдых».
Всего на специальном деревянном помосте будет собрано десять просторных палаток-шатров купольного типа, привезенных из Бельгии. В каждой, кроме спальных мест, установят прикроватные тумбы, напольное зеркало и другие атрибуты хорошего гостиничного номера, за исключением ванны с туалетом. В палатках также будет электричество и отопитель.
Кроме палаток, оборудуют зоны для лекций, занятий йогой, пинг-понгом, настольным футболом и других развлечений под открытым небом. Резидентам позволят приводить днем в глэмпинг друзей по гостевым картам. Здесь же будет работать студия стрит-арта под кураторством «Хлебозавода», шестиметровая аэродинамическая труба.
Раздельные душевые и туалеты для гостей будут расположены в футбольном манеже по-соседству.
В стоимость проживания — 6000 рублей в сутки — включен завтрак, парковка, уборка, доступ к Wi-Fi, фен и локеры, гладильная комната, свободное посещение фитнес-клуба, круглосуточная охрана, ресепшн.
Арендовать место под шатром можно через Airbnb.
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