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Станция большой удачи. Приметы «Площади Революции»
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Станция большой удачи. Приметы «Площади Революции» 

Вечерняя Москва 38 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Множество легенд и поверий гуляет в народе вокруг станции метро «Площадь Революции». Как же поймать «поезд удачи», разбиралась «Вечерка».
Скульптурные группы на станции «Площадь Революции» уникальны.
— Облик первых станций метро нес в себе не только эстетическую, но воспитательную и просветительскую функции, — рассказывает директор Народного музея метро Константин Черкасский.
По задумке архитекторов, скульптуры должны были демонстрировать несколько эпох в истории России. Но очень скоро фигуры революционных солдат, матросов и ударников труда приобрели сакральное значение. Например, пограничный пес стал объектом паломничества студентов — пассажиры заметили, что, если потереть ему нос, это принесет удачу при сдаче экзаменов в институте. Хорошей приметой считается коснуться ствола револьвера, который сжимает матрос-революционер, правда, на какой именно удаче он специализируется, до конца не ясно. Не обойден вниманием и петух у ног фигуры труженицы-птичницы.
«Площадь Революции» можно увидеть в фильме Ильи Гурина «В Москве проездом», открывшем миру талант актрисы Натальи Гундаревой. Кроме того, эта станция «засветилась» в таких картинах, как: «Один из нас», «Ближний круг» и других.
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