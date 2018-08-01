Станция большой удачи. Приметы «Площади Революции»

Множество легенд и поверий гуляет в народе вокруг станции метро «Площадь Революции». Как же поймать «поезд удачи», разбиралась «Вечерка».

Скульптурные группы на станции «Площадь Революции» уникальны.

— Облик первых станций метро нес в себе не только эстетическую, но воспитательную и просветительскую функции, — рассказывает директор Народного музея метро Константин Черкасский.