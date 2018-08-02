На Поклонной горе помоют фонтан

Фонтан на Поклонной горе помоют 3 августа

Сотрудники ГБУ «Гормост» 3 августа промоют фонтан на Поклонной горе, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

«​Третьего августа сотрудники ГБУ «Гормост» промоют фонтан на Поклонной горе. Работы проведет бригада из четырех человек и мастер участка», — говорится в сообщении.

Как уточняется, из чаши фонтана полностью сольют воду, а затем прочистят ее с помощью двух поливомоечных машин, щеток и моющих средств. После проведения работ фонтаны вновь наполнят водой.

​Фонтанный комплекс на Поклонной горе, вытянутый вдоль Кутузовского проспекта, является частью Мемориала Победы. Он включает в себя пять гидрокаскадов в прямоугольных чашах из темно-красного гранита, символизирующих пять лет войны. Только на промывку одного из них требуется около суток.

​ГБУ «Гормост» ежедневно проверяет техническое состояние эксплуатируемых фонтанов. Их промывка со сливом грязной воды и заменой на чистую водопроводную производится от одного до семи раз в месяц в зависимости от конструкции и размеров сооружения. Один раз в год в летнее время проводят химический анализ воды.