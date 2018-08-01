В зоне отдыха «Тропарево» можно бесплатно посмотреть кино

Москве 1 августа откроется 30 бесплатных кинотеатров под открытым небом. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский в рамках пресс-конференции, посвященной реализации проекта бесплатных летних кинотеатров в Москве.

«Москва является крупнейшим мегаполисом мира с точки зрения киноиндустрии. Проект стартует 1 августа и продлится до 9 сентября. Для москвичей будут работать 30 летних открытых кинотеатров в разных точках города», — отметил Кибовский.

Также в зоне летних кинотеатров будут проводить мастер-классы и творческие встречи.

В ЮЗАО бесплатно посмотреть фильмы можно в зоне отдыха «Тропарево». Открытый кинотеатр будет работать с 11.00 до 22.00 по будням и с 10.00 до 22.00 по выходным.