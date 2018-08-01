Ещё
В зоне отдыха «Тропарево» можно бесплатно посмотреть кино
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В зоне отдыха «Тропарево» можно бесплатно посмотреть кино 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
В Москве 1 августа откроется 30 бесплатных кинотеатров под открытым небом. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский в рамках пресс-конференции, посвященной реализации проекта бесплатных летних кинотеатров в Москве.
«Москва является крупнейшим мегаполисом мира с точки зрения киноиндустрии. Проект стартует 1 августа и продлится до 9 сентября. Для москвичей будут работать 30 летних открытых кинотеатров в разных точках города», — отметил Кибовский.
Также в зоне летних кинотеатров будут проводить мастер-классы и творческие встречи.
В ЮЗАО бесплатно посмотреть фильмы можно в зоне отдыха «Тропарево». Открытый кинотеатр будет работать с 11.00 до 22.00 по будням и с 10.00 до 22.00 по выходным.
Наш Теплый стан: последние новости
Роспотребнадзор запретил купаться в зоне отдыха «Тропарево» Через три года Москва будет закупать только электробусы В столичных парках можно проверить свое здоровье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут75
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал317
Лепс ударил Аллу Михееву375
В российских школах готовят революционную реформу105
Фото Волочковой из храма довело до истерики фанатов28
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
02:55
Раскрыт секрет военных успехов России
Оружие Армия
00:21
России пообещали «санкции из ада»
В мире Конфликты
00:30
В российских школах готовят революционную реформу
Общество Образование
00:09
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете
Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение