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Очередь до дверей: на «Заельцовской» сломались терминалы с жетонами в метро
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Очередь до дверей: на «Заельцовской» сломались терминалы с жетонами в метро 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Утром, 1 августа, в Новосибирске на станции метро «Заельцовская» сломались терминалы по продаже жетонов.
По информации очевидцев, очередь из-за этого расстянулась от касс до дверей на станцию.
В Новосибирском метрополитене корреспонденту НГС подтвердили, что на станции был сбой в работе терминалов. Это связано с переходом метро на новую систему, по которой теперь выдаются чеки в кассах метро, при покупке жетонов в автоматах, при проходе через турникет по картам.
«Работы по оптимизации пассажирской автоматике в этой части не завершены», — добавили в метро.
Сейчас, по информации представителей метрополитена, сбой на «Заельцовской» устранён.
Похожая ситуация, связанная с наладкой нового оборудовании для выдачи чеков была на прошлой неделе на станции «Площадь Маркса» — пассажиры вставали в очередь перед турникетами в час пик.
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