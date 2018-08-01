Очередь до дверей: на «Заельцовской» сломались терминалы с жетонами в метро

Утром, 1 августа, в Новосибирске на станции метро «Заельцовская» сломались терминалы по продаже жетонов.

По информации очевидцев, очередь из-за этого расстянулась от касс до дверей на станцию.

В Новосибирском метрополитене корреспонденту НГС подтвердили, что на станции был сбой в работе терминалов. Это связано с переходом метро на новую систему, по которой теперь выдаются чеки в кассах метро, при покупке жетонов в автоматах, при проходе через турникет по картам.

«Работы по оптимизации пассажирской автоматике в этой части не завершены», — добавили в метро.

Сейчас, по информации представителей метрополитена, сбой на «Заельцовской» устранён.

Похожая ситуация, связанная с наладкой нового оборудовании для выдачи чеков была на прошлой неделе на станции «Площадь Маркса» — пассажиры вставали в очередь перед турникетами в час пик.