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Великое освящение храма в честь Державной иконы Божией Матери запланировано на осень — Лёвкин
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Великое освящение храма в честь Державной иконы Божией Матери запланировано на осень — Лёвкин 

Департамент градостроительной политики города Москвы 1 час назад
Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
«Строительство каменного собора общей площадью более 3 тысяч квадратных метров было завершено несколько лет назад. В храме, построенном по индивидуальному проекту, уже идут богослужения. Сейчас специалисты готовятся начать настенную роспись», — отметил Сергей Лёвкин.
«Близ храма ведется строительство дома причта, в котором разместятся воскресная школа для детей и взрослых, большой актовый зал для общественных мероприятий, административные помещения и спортивный зал», — добавил он.
По словам Сергея Лёвкина, строительство храма в честь Державной иконы Божией Матери является одной из первых строек, профинансированных исключительно на добровольные пожертвования москвичей. Его возведение началось в начале 2000-х годов по инициативе местной общины еще до начала реализации Программы по строительству православных храмов в Москве, и позже был включен в перечень «программных» храмов.
Программа реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд поддержки строительства храмов города Москвы, сопредседателями которого являются Мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
От городского Стройкомплекса Программу по строительству православных храмов руководитель курируют руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.
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