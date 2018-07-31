Великое освящение храма в честь Державной иконы Божией Матери запланировано на осень — Лёвкин

«Строительство каменного собора общей площадью более 3 тысяч квадратных метров было завершено несколько лет назад. В храме, построенном по индивидуальному проекту, уже идут богослужения. Сейчас специалисты готовятся начать настенную роспись», — отметил Сергей Лёвкин

«Близ храма ведется строительство дома причта, в котором разместятся воскресная школа для детей и взрослых, большой актовый зал для общественных мероприятий, административные помещения и спортивный зал», — добавил он.

По словам Сергея Лёвкина, строительство храма в честь Державной иконы Божией Матери является одной из первых строек, профинансированных исключительно на добровольные пожертвования москвичей. Его возведение началось в начале 2000-х годов по инициативе местной общины еще до начала реализации Программы по строительству православных храмов в Москве , и позже был включен в перечень «программных» храмов.

От городского Стройкомплекса Программу по строительству православных храмов руководитель курируют руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.