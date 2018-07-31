Активные жители Митина могут выбрать три лучших фото столицы

В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование по выбору трех лучших работ в рамках VI конкурса городской фотографии «Планета Москва ». Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

— Горожанам предлагается на выбор 45 фотографий, вошедших в полуфинал в номинации «Москва и москвичи. Комфортный город». Для удобства они разделены на три части, по 15 фото. Авторы трех работ, набравшие больше всего голосов, получат призы и право участвовать в итоговой экспозиции финалистов 18 августа в парке «Зарядье», — рассказал Сергей Левкин

В этом году в конкурсе приняло участие около 500 фотографов.

Проголосовать можно по ссылке. (ср)