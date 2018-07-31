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Активные жители Митина могут выбрать три лучших фото столицы
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Активные жители Митина могут выбрать три лучших фото столицы 

Управа района Митино 46 минут назад
Фото: Управа района Митино
В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование по выбору трех лучших работ в рамках VI конкурса городской фотографии «Планета Москва». Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.
— Горожанам предлагается на выбор 45 фотографий, вошедших в полуфинал в номинации «Москва и москвичи. Комфортный город». Для удобства они разделены на три части, по 15 фото. Авторы трех работ, набравшие больше всего голосов, получат призы и право участвовать в итоговой экспозиции финалистов 18 августа в парке «Зарядье», — рассказал Сергей Левкин.
В этом году в конкурсе приняло участие около 500 фотографов.
Проголосовать можно по ссылке. (ср)
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