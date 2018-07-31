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В Москве отреставрируют старинный деревянный дом в Старомонетном переулке
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В Москве отреставрируют старинный деревянный дом в Старомонетном переулке 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 июл — РИА Недвижимость. В Москве началась реставрация деревянного дома городской усадьбы XIX века в Старомонетном переулке, сообщается на сайте столичной мэрии.
Специалисты приступили к противоаварийным работам, которые планируют завершить до конца года. После этого они перейдут ко второму этапу реставрации, уточняется в сообщении.
Главный дом городской усадьбы купца Ивана Масягина построен в стиле московского ампира в 1819 году и имеет статус объекта культурного наследия.
В планах реставраторов — воссоздать деревянную лестницу, ведущую в мезонин, и веранду в саду, восстановить наличники окон, стены и кровлю. Зданию вернут первоначальную планировку и сохранят пространственную композицию дома на 1905 год.
В будущем памятник культуры будут использовать как административно-офисное здание. сообщается на сайте мэрии.
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