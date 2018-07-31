Ещё
Июль в Москве стал одним из 25 самых теплых месяцев за 139 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Июль в Москве стал одним из 25 самых теплых месяцев за 139 лет 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Заканчивающийся июль в Москве вошел в число 25 самых теплых месяцев за последние 139 лет, его средняя температура превысила климатическую норму на 2-2,5 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».
"Июль 2018 года войдет в число 25 самых теплых месяцев за последние 139 лет. А в текущем столетии он займет восьмое место. Средняя температура за месяц превысила климатическую норму на 2-2,5 градуса. И осадков по территории города выпало больше нормы", — говорится в сообщении.
Уточняется, что самый жаркий июль со средней месячной температурой воздуха, превышающей норму на 7,8 градуса, остается за 2010 годом. Самый жаркий день в июле 2018 года пришелся на 28 июля, после полудня на ВДНХ было зафиксировано 31,1 градуса тепла, а на Балчуге воздух разогревался до 32,1 градуса, однако рекордно высоких значений зафиксировано не было.
"На ВДНХ количество выпавших за месяц осадков составило 93,1 миллиметра при норме 94 миллиметра. Самое большое количество осадков пришлось на 19 июля, 24 миллиметра", — добавили синоптики.
Кроме того, распределение осадков по городу было крайне неравномерным: на Балчуге при норме 87 миллиметров выпало 106,7 миллиметра или 123%. В районе МГУ при норме 86 миллиметров выпало 113,9 миллиметра, то есть 132%. Самый сильный дождь обрушился на центр города в ночь на 8 июля — на Балчуге выпало 44 миллиметра осадков.
Последние новости
МИД опубликовал "целебное" фото Лаврова В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны "Победить Россию очень легко". Украинцев опять зовут в последний бой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова оценила новый «удар» по Крыму144
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца37
Россия и Казахстан отказались от важного соглашения17
Катя Лель заплатит Марии Захаровой12
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост192
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:16
Катя Лель заплатит Марии Захаровой
Шоу-бизнес
00:56
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца
Происшествия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
01:38
Машинное обучение дало роботу ловкую руку
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение