Июль в Москве стал одним из 25 самых теплых месяцев за 139 лет

МОСКВА , 31 июл — РИА Новости . Заканчивающийся июль в Москве вошел в число 25 самых теплых месяцев за последние 139 лет, его средняя температура превысила климатическую норму на 2-2,5 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

"Июль 2018 года войдет в число 25 самых теплых месяцев за последние 139 лет. А в текущем столетии он займет восьмое место. Средняя температура за месяц превысила климатическую норму на 2-2,5 градуса. И осадков по территории города выпало больше нормы", — говорится в сообщении.

Уточняется, что самый жаркий июль со средней месячной температурой воздуха, превышающей норму на 7,8 градуса, остается за 2010 годом. Самый жаркий день в июле 2018 года пришелся на 28 июля, после полудня на ВДНХ было зафиксировано 31,1 градуса тепла, а на Балчуге воздух разогревался до 32,1 градуса, однако рекордно высоких значений зафиксировано не было.

"На ВДНХ количество выпавших за месяц осадков составило 93,1 миллиметра при норме 94 миллиметра. Самое большое количество осадков пришлось на 19 июля, 24 миллиметра", — добавили синоптики.