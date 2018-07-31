С. Собянин присвоил наименования новым улицам на ЗИЛе

Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил наименования 10 улицам и проездам, образуемым в ходе комплексной застройки территории промзоны завода ЗИЛ . Об этом сообщила пресс-служба мэрии и правительства Москвы по итогами заседания президиума правительства города.

«31 июля 2018 г. президиум правительства Москвы принял постановление о присвоении наименований 10 безымянным улицам и проектируемым проездам, образуемым в ходе комплексной застройки территории промзоны ЗИЛ», — говорится в сообщении.

В память об одном из основателей объединения «Бубновый валет» — художнике Петре Кончаловском (1876-1956 гг.) Проектируемому проезду №7022 присвоено наименование — ул. Петра Кончаловского.

«В память об одном из учеников Казимира Малевича — художнике и дизайнере Илье Чашнике (1902-1929 гг.) безымянному проезду, который начинается от Проектируемого проезда №7023 и является 1-м параллельным проездом Проектируемому проезду №7022, присвоено наименование — ул. Ильи Чашника», — говорится в сообщении.

Также в честь одного из учеников К. Малевича — художнике и дизайнере Николае Суетине (1897-1954 гг.) безымянному проезду, который начинается от Проектируемого проезда № 7023 и является 2-м параллельным проездом Проектируемому проезду №7022, присвоено наименование — ул. Суетина.

Безымянный проезд, который начинается от Проектируемого проезда №7023 и является 3-м параллельным проездом Проектируемому проезду №7022, присвоено наименование — ул. Ларионова в честь одного из основоположников русского авангарда — художника Михаила Ларионова (1881-1964 гг.).

«В память о видном представителе русского авангарда — художнике Александре Богомазове (1880-1930 гг.) безымянному проезду, который начинается от Проектируемого проезда №7023 и является 4-м параллельным проездом Проектируемому проезду №7022, присвоено наименование — ул. Александра Богомазова», — сообщила пресс-служба.

В честь одного из лидеров русского авангарда, основателя аналитического искусства — художника Павле Филонове (1883-1941) безымянному проезду, который начинается вблизи пересечения Проектируемого проезда №4062 с бульваром Братьев Весниных и до его пересечения с безымянным проездом, который является 1-м параллельным проездом Проектируемому проезду №7023, присвоено наименование — бульвар Павла Филонова.

В память о художнике Роберте Фальке (1886-1958 гг.), соединившем в своем творчестве русский модерн и авангард, безымянному проезду, который начинается от Проектируемого проезда №4965 и является 2-м параллельным проездом Проектируемому проезду №7023, присвоено наименование — ул. Роберта Фалька.

Кроме того, принято решение о продлении набережной Маршала Шагала за счет Проектируемого проезда №7023 и участка Проектируемого проезда №4062 от ул. Лисицкого до Проектируемого проезда №7023.

Ранее мэр Москвы сообщил через свой Twitter, что в Москве появится Зиловский бульвар в честь завода ЗИЛ, а также часть новых улиц в промзоне «ЗИЛ» будет носить имена людей, которые прославили легендарный завод: ул. Братьев Рябушинских и проспект Лихачева.