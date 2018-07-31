В Москве появится бульвар в честь завода имени Лихачева

«Часть новых улиц в промзоне «ЗИЛ» будет носить имена людей, которые прославили легендарный завод. В честь основателей — улица Братьев Рябушинских, в память о бессменном директоре — проспект Лихачева. И будет бульвар в честь самого завода — Зиловский», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Программа реновации территории АМО «Завод имени И. А. Лихачева» утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным. В 2013 году принят проект планировки производственной зоны. Территорию разделили на девять частей, в которых построят жилье, деловой центр, парки, спортивный кластер, производство автомобилей. В результате на месте заброшенной промзоны получится «город в городе» с доступной транспортной инфраструктурой, рабочими местами и соцобъектами.

В 2018 году на бывших производственных территориях столицы введут в эксплуатацию около 3 миллионов квадратных метров недвижимости, среди которой порядка 1,4 миллиона квадратных метров жилья. В 2017 году на территориях московских промзон ввели в эксплуатацию более 2,7 миллиона квадратных метров недвижимости.