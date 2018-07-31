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Зиловский бульвар появится в городе
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В Москве улицы бывшей промзоны ЗИЛ назовут в честь руководителей этого завода 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Улицы бывшей промзоны ЗИЛ получат названия в честь основателей и руководителя этого предприятия. Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Часть новых улиц в промзоне ЗИЛ будет носить имена людей, которые прославили легендарный завод. В честь основателей — улица Братьев Рябушинских, в память о бессменном директоре — проспект Лихачева. И будет бульвар в честь самого завода — Зиловский", — написал Собянин на своей странице в "Твиттере".
В марте текущего года мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что на территории бывшей промзоны ЗИЛ в 2019 году откроется самая большая школа в России. В ней смогут обучаться 2,5 тыс. школьников. Собянин отмечал, что на базе школы появится детский технопарк "Кванториум" с программами дополнительного образования. Также на территории бывшего завода будет построен филиал музея "Эрмитаж".
Ранее сообщалось, что в рамках проекта "Зиларт" "Группа ЛСР" застраивает территорию реорганизуемой промзоны ЗИЛ, площадь запланированной недвижимости превысит 1,5 млн кв. метров.
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