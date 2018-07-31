Установку садов дизайнеров‑финалистов конкурса «Цветочный джем» начали на Никольской улице

На Никольской улице в центре столицы устанавливают каркасные деревянные конструкции будущих садов с именами иностранных дизайнеров, на время проведения работ площадки для будущих композиций обособлены металлическими ограждениями передает во вторник корреспондент РИАМО

«Это сады итальянского участника Алессандро Тривелли и испанца Фернандо Гонсалеза», — сказал РИАМО сотрудник пресс-службы столичного департамента торговли и услуг.

Он добавил, что данные сады были созданы финалистами открытого Международного конкурса городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» в номинации «Большой выставочный сад».

Согласно пресс-релизу конкурса, размещенному на его официальном сайте, открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» стартует в конце августа 2018 года в Москве во второй раз. Впервые конкурс прошел летом 2017 года: сады конкурсантов и специальные проекты украсили площади, улицы и скверы столицы, на некоторое время став частью городского ландшафтного решения. Эти проекты увидели 7,2 миллиона москвичей и гостей города.

«Тема конкурса 2018 года — «Яркие цвета» или Bright colours. Конкурс пройдет по четырем профессиональным и одной любительской номинации. Площадками для реализации лучших конкурсных проектов станут общественные пространства во всех округах Москвы, включая Троицк и Зеленоград. Планируется построить 1528 выставочных садов по конкурсным проектам и создать более 15 тысяч любительских цветников во всех районах Москвы», — значится на сайте.

Как добавляется в материале, для создания ландшафтных садов в рамках конкурса будет использовано более 4 миллионов живых цветов и растений.