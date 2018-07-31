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В первой половине августа электрички до Зеленограда будут ходить реже
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В первой половине августа электрички до Зеленограда будут ходить реже 

Савелки 6 часов назад
Фото: Савелки
С 1 августа изменится расписание движения ряда пригородных поездов Ленинградского направления ОЖД. В течение двух недель, до 15 августа на участке Москва-Тверь (Конаково) будут происходить отмены некоторых дневных электричек. Так, в разные дни будут отменены семь поездов, курсирующих между Москвой и станцией Крюково, два поезда на участке Москва-Подсолнечная и один поезд до Клина. В обратном направлении отмены коснутся восьми поездов из Зеленограда, и одного поезда из Клина.
В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, отмены электричек объясняют проведением работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской железной дороги.
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