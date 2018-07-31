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Движение на участке Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до МКАД в Вешняках запустят в сентябре
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Движение на участке Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до МКАД в Вешняках запустят в сентябре 

Агентство «Москва» 1 час назад
Движение на участке Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до МКАД в районе Вешняки запустят в сентябре 2018 г., сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства со ссылкой на его главу Андрея Бочкарева.
«Уже в сентябре 2018 г. автомобилисты смогут воспользоваться участком Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до МКАД в районе Вешняки. Открытие движения на участках от Щелковского шоссе до Открытого шоссе, и от шоссе Энтузиастов до МКАД в районе Вешняки планируется в ближайшее время», — приводятся в сообщении слова А. Бочкарева.
В пресс-службе отметили, что участки Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе, и от Измайловского шоссе до Щелковского шоссе практически готовы. На участке от Щелковского шоссе до Открытого шоссе всего предстоит построить 5,5 км дорог, в том числе три эстакады, суммарной протяженностью почти 3,4 км. На участке от шоссе Энтузиастов до МКАД в районе Вешняки ведется строительство 12,2 км дорог, в том числе шести эстакад, суммарной протяженностью 3,68 км. Для удобства пешеходов и проживающих в районе граждан ведется строительство трех пешеходных переходов и 1,54 км шумозащитных экранов.
«Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что участок Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до МКАД в районе Вешняки позволит распределить транспортные потоки и снизить нагрузку на центральную часть города и основные магистрали: Рязанский проспект, шоссе Энтузиастов, Щелковское шоссе, Открытое шоссе, МКАД-восток», — добавил А. Бочкарев.
В пресс-службе заключили, что благодаря этому участку улучшатся условия движения транспорта на улично-дорожной сети районов Восточного административного округа Москвы, будет обеспечен въезд-выезд из города на такие федеральные автомобильные дороги, как «Москва-Ногинск-Казань» и МКАД.
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