Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы переехала по новому адресу

Фото: пресс-служба Префектуры ТиНАО

Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы переехала по новому адресу: город Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан, дом №4.

Телефоны останутся прежними, однако в период с 31.07.18 по 03.08.18 могут быть временные проблемы со связью, в связи с необходимостью переключения телефонной станции.

По всем интересующим вопросам просим обращаться в электронные приемные официального сайта префектуры ТиНАО города Москвы (tinao.mos.ru), администраций Вашего поселения или на официальный аккаунт префектуры в социальных сетях.