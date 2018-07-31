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Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы переехала по новому адресу
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Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы переехала по новому адресу 

Префектура ТиНАО города Москвы 58 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: пресс-служба Префектуры ТиНАО
Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы переехала по новому адресу: город Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан, дом №4.
Телефоны останутся прежними, однако в период с 31.07.18 по 03.08.18 могут быть временные проблемы со связью, в связи с необходимостью переключения телефонной станции.
По всем интересующим вопросам просим обращаться в электронные приемные официального сайта префектуры ТиНАО города Москвы (tinao.mos.ru), администраций Вашего поселения или на официальный аккаунт префектуры в социальных сетях.
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