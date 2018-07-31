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На Киевском направлении отменены четыре электрички из-за технических проблем
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На Киевском направлении отменены четыре электрички из-за технических проблем
ИД «Собеседник»
1 час назад
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Технические проблемы послужили причиной отмены пригородных поездов на Киевском направлении МЖД.
Как сообщает аккаунт Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в Twitter, на Киевском направлении пришлось отменить четыре поезда.
«Внимание! Киевское направление. Полная отмена: поезд № 6470 (Бекасово-сортировочное —
Москва
), поезд № 6505 (Москва —
Апрелевка
), поезд № 6514 (Апрелевка — Москва), поезд № 6515 (Москва — Апрелевка)», — информирует Компания.
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