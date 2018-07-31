На Киевском направлении отменены четыре электрички из-за технических проблем

Технические проблемы послужили причиной отмены пригородных поездов на Киевском направлении МЖД.

Как сообщает аккаунт Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в Twitter, на Киевском направлении пришлось отменить четыре поезда.