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На Киевском направлении отменены четыре электрички из-за технических проблем
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Умерла актриса Наталья Кузнецова
Умерла актриса Наталья Кузнецова

На Киевском направлении отменены четыре электрички из-за технических проблем 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Технические проблемы послужили причиной отмены пригородных поездов на Киевском направлении МЖД.
Как сообщает аккаунт Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в Twitter, на Киевском направлении пришлось отменить четыре поезда.
«Внимание! Киевское направление. Полная отмена: поезд № 6470 (Бекасово-сортировочное — Москва), поезд № 6505 (Москва — Апрелевка), поезд № 6514 (Апрелевка — Москва), поезд № 6515 (Москва — Апрелевка)», — информирует Компания.
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