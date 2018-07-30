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Пекин побывал в гостях у Москвы
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Пекин побывал в гостях у Москвы 

Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы 1 час назад
Фото: Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы
Гости фестиваля могли познакомиться с красотами Китая на фотовыставке «Чарующий Пекин», национальными блюдами на кулинарных мастер-классах, посмотреть выступления творческих коллективов, послушать лекции о китайской традиционной медицине, поупражняться в каллиграфии, попробовать настоящий акупунктурный массаж, поучаствовать в викторинах и выиграть поезду в Китай в ходе туристической презентации столицы Поднебесной.
Дни Пекина в Москве состояли также из обширной деловой и культурной программы. В Российском университете транспорта прошел форум, посвященный этому важнейшему направлению развития города. В пленарном заседании «Транспортный комплекс в условиях современного мегаполиса» приняли участие заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов и заместитель мэра Народного Правительства Пекина Янг Бин. Участники поделились опытом по вопросам интегрированного управления и распределения транспортных потоков, мультимодальной и сетевой пассажирской логистики, инновациями в области безопасности в эксплуатации метрополитена.
Состоялся круглый стол «Москва — Пекин: сотрудничество по вопросам ухода за пожилыми людьми». Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Павел Келлер рассказал об организации социального обслуживания граждан старшего поколения и работе службы «Тревожная кнопка».
В рамках культурной программы прошел торжественный концерт «Ночь Пекина в Москве» в Московском международном Доме музыки, а в ЦУМе открылась художественная выставка традиционной китайской живописи самых знаменитых современных китайских художников: Юй Юнмао, Ли Дэфу, Ван Гана и других.
Завершающим мероприятием Дней культуры Пекина в Москве стало торжественное открытие фотовыставки Пекинского зоопарка, директор которого пообещал привезти в российскую столицу китайских панд.
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