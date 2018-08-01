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Часовня Дмитрия Донского введена в эксплуатацию на территории Спасо-Андроникова монастыря
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Часовня Дмитрия Донского введена в эксплуатацию на территории Спасо-Андроникова монастыря 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Часовня Дмитрия Донского введена в эксплуатацию на территории Спасо-Андроникова монастыря, сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на его главу Сергея Левкина.
«Православная поминальная часовня cвятого Дмитрия Донского введена в эксплуатацию 30 июля на территории Спасо-Андроникова монастыря, расположенного в Таганском районе центра Москвы», — приводятся в сообщении слова С. Левкина.
По словам С. Левкина, завершение работ и ввод в эксплуатацию часовни были выполнены в рамках реализации программы комплексного обустройства и развития центральной части города, курируемой департаментом.
«Часовня с одним наземным и одним подземным этажом рассчитана на 50 прихожан. Департамент градостроительной политики Москвы также курирует программу по строительству православных храмов на территории Москвы со стороны городского Стройкомплекса. В соответствии с ней в течение 2018 г. планируется ввести 12 храмов», — пояснил С. Левкин.
В пресс-службе напомнили, что программа строительства храмов реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями которого являются Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вместе со строительством новых храмов программа предполагает широкий пласт работ по восстановлению исторических и православных объектов.
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