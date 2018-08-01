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В Москве открыли 30 бесплатных летних кинотеатров
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В Москве открыли 30 бесплатных летних кинотеатров 

BFM.RU 52 минуты назад
Фото: BFM.RU
В столице в среду, 1 августа, открылись сразу 30 бесплатных летних кинотеатров. Они проработают вплоть до дня города 9 сентября. Площадки организовали в каждом округе: например, в Измайловском и Воронцовском парках, Печатниках и на Поклонной горе. Показывать будут советские хиты, новые российские и зарубежные фильмы.
Светлана Максимченко гендиректор «Москино» «Эти экраны будут работать со среды по воскресенье, то есть практически всю неделю, и начинаться их работа будет с 11 часов, а в выходные с 10 часов утра. И такая возможность появляется, потому что экраны светодиодные, значит, есть возможность показывать не только в темное время суток. Главное — это, конечно, дополнительная программа, то есть это встреча с режиссерами, с актерами, съемочными группами, это мастер-классы, отдельная детская программа. Планируется, что также на этих экранах будут проводиться предпремьерные показы, например, мы покажем предпремьеру фильма „Временные трудности“, который уже был показан на „Кинотавре“ в этом году».
Вместимость каждого кинотеатра двести человек. Открытие площадок приурочили к завершению чемпионата миру по футболу и дню российского кино — 27 августа.
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