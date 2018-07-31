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В метро запустили тематический поезд к 95-летию клуба ЦСКА
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В метро запустили тематический поезд к 95-летию клуба ЦСКА 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
На Замоскворецкой линии столичного метрополитена запустили тематический поезд, посвященный 95-летнему юбилею Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА), передает сетевое издание m24.ru.
"Поезд будет курсировать по одной из самых загруженных веток. Пассажиропоток Замоскворецкой линии достигает до миллиона человек в рабочие дни", — рассказал во время церемонии запуска поезда первый заместитель начальника метрополитена — начальник Дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.
Он также отметил, что пассажиры поезда познакомятся с историей клуба и увидят фотографии прошлых лет.
"Пассажиры смогут вспомнить былые достижения и советских спортсменов, и нынешних российских", — подчеркнул Дощатов.
Центральный спортивный клуб армии — один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола был основан 29 апреля 1923 года.
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