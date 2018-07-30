Общественная палата Москвы открыла дополнительный набор наблюдателей на выборы мэра

МОСКВА , 30 июля. / ТАСС /. Дополнительный набор в корпус наблюдателей на выборы мэра Москвы открылся в понедельник на сайте столичной Общественной палаты . Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за выборами столичного градоначальника.

"На сайте Общественной палаты Москвы 30 июля запущен дополнительный набор наблюдателей, которые впервые будут участвовать в выборах. Ранее мы привлекли наблюдателей среди тех, кто уже работал на выборах президента 18 марта 2018 года. На сегодняшний момент почти 2 тыс. человек подтвердили свое участие в работе на выборах мэра Москвы. На президентских выборах мы обеспечили наблюдателями все участки и планируем достичь такого же результата на предстоящих мэрских выборах", — сказал председатель Общественного штаба Алексей Венедиктов , чьи слова цитирует пресс-служба.

Он отметил, что специфика наблюдения в Единый день голосования 9 сентября заключается в том, что к более чем 3,6 тыс. избирательных участков, расположенных в Москве, добавилось еще 209 участков за пределами столицы. «Благодаря дополнительному набору общественных наблюдателей, мы обеспечим тотальный контроль на всех избирательных участках, включая экстерриториальные», — подчеркнул Венедиктов.

Как пояснил руководитель рабочей группы при Мосгоризбиркоме по образованию избирательных участков за пределами территории города Москвы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников , дополнительный набор наблюдателей позволит «покрыть» все избирательные участки. Планируется, что порядка 4 тыс. человек войдут в состав корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы. Обучение в Московском парламентском центре начнется с середины августа. Его проведут эксперты Московской городской избирательной комиссии и представители движения в защиту прав избирателей «Голос».

По словам сопредседателя движения в защиту прав избирателей «Голос» Григория Мельконьянца, особое внимание в ходе теоретических занятий и технологического блока планируется уделять волонтерам, которые будут задействованы на экстерриториальных участках. Из них будет сформирована отдельная группа, поскольку наблюдение на «дачных» участках имеет свою специфику.

О загородных избирательных участках

Депутаты столичного парламента приняли внесенный мэром Москвы Сергеем Собяниным законопроект о возможности создания избирательных участков за пределами столицы. Власти Москвы предложили организовать загородные избирательные участки на транспортно-пересадочных узлах и в крупных садовых некоммерческих товариществах, поскольку, как пояснил Собянин, выборы пройдут в «дачное время».

По итогам опроса москвичей, был сформирован и утвержден перечень из 209 загородных участков, расположенных в четырех регионах — Московской (183), Калужской (16), Тульской (пять) и Владимирской (пять) областях. При этом 177 из 209 избирательных участков оборудуют временными модульными конструкциями ввиду отсутствия подходящих помещений.

С 25 июля начался прием заявлений от москвичей, которые решили голосовать на выборах мэра Москвы не по месту своей постоянной регистрации, а по месту фактического нахождения. Для этого необходимо заполнить заявление на портале www.gosuslugi.ru или обратиться в любой офис «Мои документы», либо в территориальную избирательную комиссию.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.