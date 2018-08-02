Похолодание до 17 градусов ожидается в столичном регионе в начале следующей недели 

Установившая в столичном регионе жаркая погода в начале следующей недели сменится похолоданием до 17 градусов, сообщает Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки будет по-прежнему жарко, а в выходные жара начнет спадать. В пятницу, 3 августа, благодаря антициклону температура в дневные часы до 28-30 градусов в столице и 25-30 градусов в Подмосковье. В субботу и воскресенье, 4 и 5 августа, с приближением циклона с северо-запада, атмосферное давление будет падать. Ночью минимальная температура составит 16-18 градусов в Москве и 13-18 градусов по области. Днем местами пройдут кратковременные дожди. В субботу после полудня 27-29 градусов в столице и 24-29 градусов по области. В воскресенье станет чуть прохладней — 25-27 градусов в Москве и 23-28 градусов в Подмосковье.
«В понедельник, 6 августа, пройдет небольшой дождь, ночью 12-17 градусов, днем 22-27 градусов. Во вторник, 7 августа, местами небольшие кратковременные дожди, ночью 10-15 градусов, днем 17-22 градуса», — добавили в Гидрометцентре.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил Агентству городских новостей «Москва», что со следующей недели в столице начнется постепенное угасание лета.