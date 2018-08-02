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В Зарядье восстановили монашеские кельи
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В Зарядье реставраторы восстановили монашеские кельи 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: РИА Новости
В районе Зарядье завершилась реставрация памятника русской архитектуры — братского корпуса Знаменского монастыря. Работы проходили в два этапа: в прошлом году специалисты полностью обновили фасады, а в этом — интерьеры помещения.
Остались последние штрихи. Масштабная реставрация монашеского корпуса Знаменского монастыря на Варварке длилась почти год. Настоятель Знаменского собора отец Вячеслав с гордостью показывает обновленное здание, передает "ТВ Центр".
Фасады и интерьеры здания — памятник архитектуры федерального значения. Поэтому восстанавливали их очень бережно, по архивным документам. Специалисты привели в порядок фасады, восстановили утраченные интерьеры.
"Эксперты Мосгорнаследия очень тщательно следили за этой работой. Реставраторами восстановлен исторический вход западной части Братского корпуса. А северный вход наоборот был заложен. Таким образом, здание выглядит сегодня именно так, как оно выглядело в начале прошлого века", — сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
Реставраторы воссоздали аскетичные интерьеры монастырских келий. Деревянные пол и потолок, маленькие окна, сквозь которые едва пробивается свет, но и тепло не уходит. Низкие дверные откосы. Чтобы входить в кельи с поклонами и смирением. Единственное благо цивилизации, которое позволили реставраторы, канализация и водопровод.
Строения на территории Знаменского монастыря на Старом государевом дворе за свою историю неоднократно разрушались и восстанавливались. Так, например, во время Отечественной войны 1812 года наполеоновские солдаты разграбили монастырь, однако в нижней его части оставалась возможность проводить богослужения. После войны восстановлением комплекса занимался архитектор Дмитрий Борисов.
В 1908–1909 годах братский корпус был продан под доходный дом и, после того как к зданию пристроили два этажа, монастырские кельи практически утратили свой исторический облик.
Результаты проведенных работ оказались настолько убедительными, что комиссия Мосгорнаследия приняла решение сделать это объект одним из участников ежегодного конкурса реставрации.
Юлия Степина, Арсений Кобяков, "ТВ Центр", Москва.
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