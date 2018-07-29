Около 7,5 тысяч человек приняли участие в Ночном забеге

Ночной забег, который состоялся 28 июля, собрал рекордное количество участников — около 7,5 тысяч человек. Об этом сообщает портал Мэра Москвы.

«В этом году к мероприятию присоединились 7,5 тысячи человек — это рекордное количество участников за всю историю забега. Маршрут длиной 10 километров прошел по центру города — от олимпийского комплекса «Лужники» по Москворецкой, Кремлевской, Фрунзенской и Пречистенской набережным. Участники увидели Андреевский и Крымский мосты, а также храм Христа Спасителя », — говорится в сообщении.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Отмечается, что победителем забега стал Дмитрий Сафронов . Он преодолел дистанцию за 30 минут 28 секунд. На втором месте оказался Сергей Конякин, показавший результат 31 минута 46 секунд. Третье место с небольшим отрывом занял Артем Миронов . Он добежал до финиша за 31 минуту 50 секунд.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Ночной забег проводится в Москве с 2013 года. В нем принимают участие как опытные спортсмены, так и новички.

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