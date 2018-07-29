Около 7,5 тысяч человек приняли участие в Ночном забеге 

Ночной забег, который состоялся 28 июля, собрал рекордное количество участников — около 7,5 тысяч человек. Об этом сообщает портал Мэра Москвы.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
«В этом году к мероприятию присоединились 7,5 тысячи человек — это рекордное количество участников за всю историю забега. Маршрут длиной 10 километров прошел по центру города — от олимпийского комплекса «Лужники» по Москворецкой, Кремлевской, Фрунзенской и Пречистенской набережным. Участники увидели Андреевский и Крымский мосты, а также храм Христа Спасителя», — говорится в сообщении.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Отмечается, что победителем забега стал Дмитрий Сафронов. Он преодолел дистанцию за 30 минут 28 секунд. На втором месте оказался Сергей Конякин, показавший результат 31 минута 46 секунд. Третье место с небольшим отрывом занял Артем Миронов. Он добежал до финиша за 31 минуту 50 секунд.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Ночной забег проводится в Москве с 2013 года. В нем принимают участие как опытные спортсмены, так и новички.
Текст © Антон Волошин / Москва меняется
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