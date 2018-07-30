В московском метро запустили тематический поезд в честь ЦСКА

На Замоскворецкой линии Московского метрополитена начал курсировать тематический поезд, посвященный 95-летию Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА), передает в понедельник корреспондент РИАМО

Тематический состав оформлен в традиционных для ЦСКА цветах — красном и синем. Внутри вагонов пассажиры могут ознакомиться с интересными фактами из истории клуба, а также увидеть портреты выдающихся спортсменов.