Воду начали раздавать из‑за жары на ж/д вокзалах Москвы

Центральная пригородная пассажирская компания начала раздавать воду пассажирам на железнодорожных вокзалах Москвы из-за жары в выходные, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ЦППК.

«В связи с жаркой погодой сегодня и завтра АО «Центральная ППК» будет бесплатно раздавать пассажирам питьевую воду на головных вокзалах Москвы», — сказал собеседник агентства.

Воду также начали раздавать на станциях Московского центрального кольца.

Ранее синоптики сообщили, что суббота в Москве станет самым жарким днем нынешнего лета. Температура в столице достигнет плюс 32 градусов.