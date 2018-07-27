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Сергей Собянин уволил первого замглавы Департамента экономической политики и развития
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Сергей Собянин уволил первого замглавы Департамента экономической политики и развития 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Антон Гердо, "Вечерняя Москва"
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Мэр Москвы Сергей Собянин уволил Романа Беззубика с должности первого заместителя руководителя Департамента экономической политики и развития.
— Освободить Беззубика Романа Евгеньевича от замещаемой должности первого заместителя руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы и уволить с государственной гражданской службы по собственной инициативе, — говорится в тексте документа, опубликованного на официальном сайте мэра столицы.
Роман Беззубик был назначен на должность первого замруководителя Департамента экономической политики и развития в феврале 2017 года (по теме…).
СПРАВКА
Роман Беззубик родился 7 сентября 1967 года. Является выпускником (1989 год) Московского высшего общевойскового командного училища имени Верховного Совета РСФСР. С 1997 года Роман Беззубик работал в коммерческих и государственных структурах.
С 2004 года начал работу в Департаменте экономической политики и развития Москвы. В 2008 году был назначен заместителем руководителя департамента, с 2010 — первым заместителем руководителем департамента.
В 2012 году окончил Гуманитарно-социальный институт по специальности «государственное и муниципальное управление».
В декабре 2015 года Беззубик также возглавил региональную энергетическую комиссию Москвы.
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