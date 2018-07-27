В центре Москвы завершают реконструкцию газопровода

Мосгаз завершает работы по реконструкции двух веток газопроводов протяженностью более двух километров на улице Новокузнецкая в центре Москвы , сообщили в пятницу в пресс-службе организации.

"Мосгаз завершает уникальные работы по реконструкции сразу двух веток газопроводов среднего и низкого давления протяженностью более двух километров в самом центре столицы — на улице Новокузнецкая. Прежние изношенные стальные газопроводы будут заменены на более долговечные полиэтиленовые со сроком эксплуатации минимум 50 лет. Это значит, что в ближайшие полвека на данном участке газотранспортной системы города работы по реконструкции коммуникаций проводиться не будут", — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, данные газопроводы, являющиеся частью закольцованной системы газоснабжения города, запитаны от трех газорегуляторных пунктов: "Пятницкий", "3-й Монетчиковский" и "Кожевнический", и обеспечивают газом потребителей жилого сектора ЦАО и частично — ЮАО, а также коммунально-бытовые предприятия центра города и посольство Республики Мали

"Реконструкция вызвана длительным сроком эксплуатации коммуникаций, проложенных в 70-х годах. Проектом предусмотрена закрытая прокладка газопроводов в стальном футляре диаметром 1220 миллиметров методом высокоточной бестраншейной технологии микротоннелирования под трамвайными путями и проезжей частью на пересечении Вишняковского переулка и улицы Новокузнецкая, с последующей протяжкой в нем стального футляра диаметром 720 миллиметров и полиэтиленовых газопроводов среднего и низкого давления", — рассказали специалисты.

Отмечается, что работы, начатые в январе, планировалось полностью завершить в октябре нынешнего года, однако сейчас, когда завершается их финальная часть, проект будет реализован значительно раньше установленного срока. При этом в этом году общий объем запланированных АО "Мосгаз" к реконструкции сетей составляет более 80 километров.