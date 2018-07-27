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Фотодокументы архитектора Бориса Маркуса пополнили Архивный фонд Москвы
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Фотодокументы архитектора Бориса Маркуса пополнили Архивный фонд Москвы 

Главное архивное управление города Москвы 1 час назад
Фото: Главное архивное управление города Москвы
Борис Сергеевич окончил Московский архитектурный институт и факультет архитектурного усовершенствования Академии архитектуры СССР. Работал в Государственном институте проектирования городов, Центральном научно-исследовательском и проектном институте жилых и общественных зданий.
Архивный фонд столицы пополнили фотографии 1968 — 1989 годов с панорамами московских улиц, архитектурных памятников, зданий и сооружений столицы. На снимках запечатлены улицы Кирова, Жданова и Петрова; Тургеневская площадь и Покровский бульвар; строения бывших городских усадеб А. А. Морозова и княгини Шаховской; особняк архитектора М. О. Лопыревского и др.
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