Фотодокументы архитектора Бориса Маркуса пополнили Архивный фонд Москвы

Борис Сергеевич окончил Московский архитектурный институт и факультет архитектурного усовершенствования Академии архитектуры СССР. Работал в Государственном институте проектирования городов, Центральном научно-исследовательском и проектном институте жилых и общественных зданий.

Архивный фонд столицы пополнили фотографии 1968 — 1989 годов с панорамами московских улиц, архитектурных памятников, зданий и сооружений столицы. На снимках запечатлены улицы Кирова, Жданова и Петрова; Тургеневская площадь и Покровский бульвар; строения бывших городских усадеб А. А. Морозова и княгини Шаховской; особняк архитектора М. О. Лопыревского и др.