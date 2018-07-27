Власти Москвы спасли «Дом-2»

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Власти Москвы намерены предоставить «Дому-2» новую площадку 

RT на русском 54 минуты назад
Собственник земли, на которой находится съёмочная площадка телешоу «Дом-2», получит новый участок взамен того, который изымается для строительства дороги. Об этом сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий.
«ООО «ЕТК-Инвест» извещено о возможности получения компенсации в денежной форме либо путём побора и предоставления компенсационного земельного участка», — цитирует РИА Новости сообщение.
Уточняется, что участок будет подобран в течение двух месяцев.
Ранее стало известно, что власти планируют снести съёмочную площадку реалити-шоу «Дом-2» в Новой Москве из-за строительства трассы.
Как сообщали «Дни.ру», в Москве планируют построить более 270 км улично-дорожной сети в ближайшей перспективе.
RT на русском: последние новости
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Комментарии13  Ещё 3 источника 
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