Власти Москвы спасли «Дом-2»

Власти Москвы намерены предоставить «Дому-2» новую площадку

Собственник земли, на которой находится съёмочная площадка телешоу «Дом-2», получит новый участок взамен того, который изымается для строительства дороги. Об этом сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий.

«ООО «ЕТК-Инвест» извещено о возможности получения компенсации в денежной форме либо путём побора и предоставления компенсационного земельного участка», — цитирует РИА Новости сообщение.

Уточняется, что участок будет подобран в течение двух месяцев.

Ранее стало известно, что власти планируют снести съёмочную площадку реалити-шоу «Дом-2» в Новой Москве из-за строительства трассы.

Как сообщали «Дни.ру», в Москве планируют построить более 270 км улично-дорожной сети в ближайшей перспективе.