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Ночной велопарад: какие улицы перекроют в центре
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Ночной велопарад: какие улицы перекроют в центре 

Mos.ru 1 час назад
Фото: Mos.ru
Автомобилисты не смогут проехать, в частности, по Фрунзенской, Пречистенской и Кремлевской набережным, Новому Арбату, Петровскому, Страстному и Тверскому бульварам.
Вечером в субботу, 4 августа, в центре Москвы перекроют и ограничат движение на многих улицах. Это связано с проведением ночного велопарада. Участки будут постепенно открывать по мере продвижения велоколонны.
С 22:30 автомобилисты не смогут проехать по Суворовской площади, Самотечной и Садовой-Самотечной улицам, Цветному, Петровскому, Страстному, Тверскому и Никитскому бульварам, Новому Арбату, Хамовническому Валу, Моховой, Охотному Ряду и Театральному проезду. А также по Смоленской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей, Фрунзенской, Пречистенской и Кремлевской набережным, Новой и Старой площадям, Варварке, Большому Москворецкому мосту, Болотной улице и Болотной площади.
Кроме того, на некоторых участках частично ограничат движение. С 17:00 4 августа до 03:00 5 августа оставят только по одной полосе движения на Суворовской площади и примыкающих к ней улицах. На Болотной площади и прилегающих улицах по одной полосе будет открыто с 23:00 4 августа до 04:00 5 августа.
Участники ночного велопарада стартуют в 23:00 с Суворовской площади. Протяженность маршрута составит 20 километров. Финишируют велосипедисты на Болотной площади.
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