На свежем воздухе: в каком парке можно посетить нефролога, флеболога и ортопеда

Список парков, в которых проходит марафон «Московское здоровое лето», расширился. Получить бесплатные консультации врачей, а также пройти обследования можно будет на территории, входящей в состав Парка Горького. Шатер здоровья начнет работу в ближайшие выходные. В нем на протяжении всего марафона горожан примут флебологи, нефрологи, травматологи-ортопеды, педиатры и инфекционисты. Медицинский пункт откроется 28 июля на Андреевской набережной, у Лужнецкого метромоста, рядом со станцией метро «Воробьевы горы».

Таким образом, бесплатные консультации медиков можно получить уже в 11 парках Департамента культуры города Москвы . Помимо Парка Горького, среди них усадьба Воронцово, парки «Фили», «Сокольники» и «Северное Тушино». Шатры здоровья работают по выходным до 9 сентября включительно.

Марафон «Московское здоровое лето» — проект Правительства Москвы , в рамках которого москвичи могут бесплатно проверить здоровье, проконсультироваться с врачами, принять участие в лекциях и мастер-классах по здоровому образу жизни, а также в спортивных и развлекательных программах. С момента старта марафона 15 июля в нем приняли участие более 25 тысяч человек. За первый день шатры здоровья в 10 московских парках посетили 10 тысяч горожан, а в прошлые выходные, 21 и 22 июля, число посетителей передвижных медпунктов превысило 15 тысяч. Наибольшей популярностью у москвичей пользовались площадки в музеях-заповедниках «Коломенское» и «Царицыно».

«Формат проведения марафона «Московское здоровое лето» — консультация докторов по выходным в парках — был выбран неслучайно. Он позволяет горожанам принимать в нем участие всей семьей, совместив посещение врачей с прогулкой в парке. Теперь консультации специалистов доступны и посетителям самой популярной зоны отдыха города — Парка Горького. Мы видим, что в шатры здоровья обращаются не только родители с детьми — очень часто внуки приводят туда бабушек и дедушек. Москвичи действительно охотно участвуют в марафоне, многим из них, как выяснилось, необходимо более тщательно следить за своим здоровьем. Так, к нашим специалистам обратились свыше тысячи человек с повышенным артериальным давлением, еще более 1200 человек узнали, что питаются неправильно, а более 1300 горожан мало времени уделяют физической активности. Все они получили необходимые рекомендации от соответствующих специалистов», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения Алексей Хрипун

Глава ведомства добавил, что за три дня проведения марафона врачи провели более 33 тысяч исследований, таких как флюорография, измерение артериального давления и индекса массы тела. В шатрах здоровья можно получить консультации по десяти медицинским направлениям. Посетители парков могут обратиться к врачам общей практики, отоларингологам, дерматологам, неврологам, психотерапевтам и педиатрам. Кроме того, во время марафона специалисты по лечебной физкультуре и врачи-реабилитологи помогают горожанам подобрать оптимальную программу спортивных нагрузок. Также в шатрах консультируют психологи и наркологи. Они дают рекомендации, как бросить курить или избавиться от других вредных привычек. Педиатры уже осмотрели и дали рекомендации более чем 1100 маленьким пациентам. В передвижной флюорографической установке в Таганском парке 105 человек прошли обследование и проконсультировались с фтизиатрами.

В первый день проведения марафона, 15 июля, особой популярностью пользовалась площадка «Правда о курении» в Лианозовском парке. Более 300 человек смогли получить там консультации врачей-наркологов по отказу от курения, а также провести скрининг-диагностику содержания угарного газа в организме. А в прошлые выходные, 21 и 22 июля, самым посещаемым стал шатер здоровья «Проверь родинку — спаси жизнь» в парке «Сокольники» — более 700 человек смогли задать свой вопрос врачам-дерматологам.

Кроме того, в каждом парке дают уроки оказания скорой медицинской помощи и мастер-классы под названием «М. О. З. Г. 4,5». На них врачи рассказывают слушателям о том, как распознать симптомы инсульта и что предпринять в случае его возникновения.

Подробное расписание лекций и встреч со столичными медиками в городских парках можно посмотреть на специальной странице марафона на сайте Департамента здравоохранения города Москвы.

Например, в ближайшие выходные, 28 и 29 июля, на территории, входящей в состав Парка Горького, в 14:00 состоится лекция, на который слушатели узнают о правилах безопасного питания, помогающих избежать кишечных инфекций. В Таганском парке москвичей будут консультировать дерматологи. В 16:00 здесь пройдет лекция об укусах насекомых и летних болезнях кожи. А в парке «Северное Тушино» в это же время горожанам расскажут о профилактике туберкулеза у взрослых и детей.

В каких парках проходит фестиваль «Московское здоровое лето»:

— в Парке Горького — шатер расположен на Андреевской набережной, у Лужнецкого метромоста, рядом со станцией метро «Воробьевы горы»;

— в парке «Сокольники» — шатер расположен в конце Песочной аллеи на пересечении с Митьковским проездом;

— в парке «Северное Тушино» — шатер расположен слева от главного входа в парк;

— в Лианозовском парке — шатер расположен на центральной площади парка;

— в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» — шатер расположен на центральной площади парка у сцены;

— в усадьбе Воронцово — шатер расположен в Итальянском саду;

— в парке «Фили» — шатер расположен в зоне детских аттракционов, вход с Большой Филевской улицы (дом 22, строение 13);

— в Измайловском парке — шатер расположен на Северной площади, вход со стороны станции метро «Партизанская»;

— в Таганском парке — шатер расположен на главной площади, у фонтана;

— в музее-заповеднике «Царицыно» — шатер расположен у первого оранжерейного корпуса;

— в музее-заповеднике «Коломенское» — шатер расположен на Ярмарочной площади.

Столичный Департамент здравоохранения уделяет особое внимание профилактике и своевременной диагностике заболеваний. Для жителей Москвы разработали специальный календарь дней открытых дверей под названием «Входите, открыто!». В нем публикуется расписание всех мероприятий по разным медицинским направлениям. Москвичи могут посетить лекции и встречи с врачами, получить консультации и пройти различные обследования — например, только в июле запланировано более 150 мероприятий по профилактике различных заболеваний.

Расписание лекций и встреч со столичными медиками в городских парках