С. Собянин утвердил проект планировки территории участка ул. Сельскохозяйственная

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым утвердил проект планировки территории участка ул. Сельскохозяйственная от ул. Мусоргского до ул. Вильгельма Пика. Документ опубликован на официальном сайте мэра.

«Утвердить проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети — участок ул. Сельскохозяйственная от ул. Мусоргского до ул. Вильгельма Пика», — говорится в сообщении.

Этим же документом изменяются границы ряда объектов природных комплексов.

Согласно приложению, проект планировки территории предусматривает проведение комплекса мероприятий по благоустройству и озеленению территории площадью 33,4 га, прилегающей к проектируемому участку улично-дорожной сети, при этом размещение наземных объектов капитального строительства на территории, предусмотренной под благоустройство, не предполагается.

Также говорится о мероприятиях по переустройству ряда магистральных инженерных коммуникаций.