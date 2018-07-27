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В Москве будут развивать инфраструктуру для зарядки электрокаров
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В Москве будут развивать инфраструктуру для зарядки электрокаров 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Инфраструктуру для зарядки электрокаров в Москве планируют развивать, также будет увеличено число точек для подзарядки таких автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта столицы в пятницу.
Ранее СМИ сообщили, что столичные владельцы электромобилей не смогут пользоваться зарядками для электробусов. В департаменте пояснили РИА Новости, что это связано с тем, что устройства зарядки электромобилей и электробусов имеют различные конструктивные особенности, поэтому для электробусов будут установлены отдельные зарядные станции.
"Сеть электрозарядных станций будет расширяться, и в будущем планируется дальнейшее развитие электрозарядной инфраструктуры", — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что в настоящий момент в Москве в зоне платных парковок работают 30 зарядных устройств для электрокаров. Вблизи от точек подзарядки расположены парковочные места, предназначенные только для электрического транспорта, которые не имеют права занимать машины с бензиновым или дизельным двигателем.
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