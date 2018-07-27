С. Собянин уволил первого замглавы департамента экономической политики и развития Москвы

«Освободить Р. Беззубика от замещаемой должности первого заместителя руководителя департамента экономической политики и развития Москвы и уволить с государственной гражданской службы», — говорится в распоряжении.

В документе отмечается, что Р. Беззубик освобожден от должности по собственной инициативе.