С. Собянин уволил первого замглавы департамента экономической политики и развития Москвы 

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об увольнении первого заместителя руководителя столичного департамента экономической политики и развития Романа Беззубика. Документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.
«Освободить Р. Беззубика от замещаемой должности первого заместителя руководителя департамента экономической политики и развития Москвы и уволить с государственной гражданской службы», — говорится в распоряжении.
В документе отмечается, что Р. Беззубик освобожден от должности по собственной инициативе.