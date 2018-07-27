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С. Собянин уволил первого замглавы департамента экономической политики и развития Москвы
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С. Собянин уволил первого замглавы департамента экономической политики и развития Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об увольнении первого заместителя руководителя столичного департамента экономической политики и развития Романа Беззубика. Документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.
«Освободить Р. Беззубика от замещаемой должности первого заместителя руководителя департамента экономической политики и развития Москвы и уволить с государственной гражданской службы», — говорится в распоряжении.
В документе отмечается, что Р. Беззубик освобожден от должности по собственной инициативе.
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