На встрече префекта САО с жителями обсудили развитие транспортной системы округа

Транспортная система округа развивается очень динамично благодаря вводу нескольких новых станций метро, МЦК, строительству дорог, развязок, ТПУ.

— Такого масштабного строительства никогда еще не велось на территории Северного округа, — подчеркнул Владислав Базанчук . — Ввод новых станций метро позволил снять нагрузку с существующих. Открытие станций МЦК дало старт масштабной программе развития прилегающих территорий и транспортной инфраструктуры.

На встрече жители задали вопрос, когда откроют станцию метро «Улица 800-летия Москвы»? По словам префекта, строительство ведется, ввод станции в эксплуатацию намечен на конец 2020 года.

По словам префекта, в этом году должны начаться работы по ремонту Дмитровского путепровода. В конце года планируется ввести хорду от Талдомской улицы до Дмитровского шоссе со съездами, это значительно разгрузит дороги округа.

Отвечая на вопросы жителей по изменению маршрутов и организации движения, Владислав Базанчук отметил, что большие перемены в транспортной системе произойдут после ввода транспортно-пересадочного узла «Ховрино». Конечные ряда маршрутов общественного транспорта будут перенесены туда.

Жители также спрашивали, будет ли рассмотрен вопрос организации так называемого социального маршрута, который свяжет поликлиники округа. По словам Владислава Базанчука, префектура направила в городской департамент транспорта соответствующее обращение.