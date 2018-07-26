Константин Ремчуков открестился от «матерного» агитационного ролика

Глава избирательного штаба Сергея Собянина сообщил представителям СМИ о намерении подать жалобу в Мосгоризбирком из-за необоснованных обвинений в распространении в социальных сетях агитационных видеороликов, содержащих ненормативную лексику.

— В создании и распространении этих роликов некоторые сразу стали обвинять штаб Собянина, разумеется, не имея никаких доказательств. Мы планируем обратиться в Мосгоризбирком с просьбой разобраться в ситуации, — приводит слова Константина Ремчукова Life.

Он также назвал матерные видеоролики «безвкусицей» и заверил, что команда Собянина никогда не стала бы подобным заниматься.

Напомним, ранее «СП» сообщала, что в крупных сообществах соцсети «ВКонтакте» неизвестные разместили видеоролик, призывающий москвичей «не класть на выборы» мэра Москвы 9 сентября 2018 года. Его герои в переводе на литературный язык утверждают, что им «не по**** (барабану)» на то, что происходит в Москве. На молодежных форумах высказываются мнения, что данный материал является скрытой политической агитацией.

Ранее в общении с журналистами кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин выразил надежду, что предвыборная борьба будет честной. «Москва — это всегда флагман проведения всех выборов, и то, как происходят выборы в Москве, является ориентиром для всей страны. У нас есть много вопросов к власти, а также все основания рассчитывать на второй тур», — резюмировал политик.

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