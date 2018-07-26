Ещё
Константин Ремчуков открестился от «матерного» агитационного ролика
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия

Константин Ремчуков открестился от «матерного» агитационного ролика 

Свободная пресса 2 часа назад
Глава избирательного штаба Сергея Собянина сообщил представителям СМИ о намерении подать жалобу в Мосгоризбирком из-за необоснованных обвинений в распространении в социальных сетях агитационных видеороликов, содержащих ненормативную лексику.
— В создании и распространении этих роликов некоторые сразу стали обвинять штаб Собянина, разумеется, не имея никаких доказательств. Мы планируем обратиться в Мосгоризбирком с просьбой разобраться в ситуации, — приводит слова Константина Ремчукова Life.
Он также назвал матерные видеоролики «безвкусицей» и заверил, что команда Собянина никогда не стала бы подобным заниматься.
Напомним, ранее «СП» сообщала, что в крупных сообществах соцсети «ВКонтакте» неизвестные разместили видеоролик, призывающий москвичей «не класть на выборы» мэра Москвы 9 сентября 2018 года. Его герои в переводе на литературный язык утверждают, что им «не по**** (барабану)» на то, что происходит в Москве. На молодежных форумах высказываются мнения, что данный материал является скрытой политической агитацией.
Ранее в общении с журналистами кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин выразил надежду, что предвыборная борьба будет честной. «Москва — это всегда флагман проведения всех выборов, и то, как происходят выборы в Москве, является ориентиром для всей страны. У нас есть много вопросов к власти, а также все основания рассчитывать на второй тур», — резюмировал политик.
Новости Москвы: Москвичей позвали на выборы мэра Москвы матерными словами
Выборы мэра Москвы: Такой пенсионной реформы в Москве не будет!
Следите за специальной темой «Свободной Прессы» — Выборы мэра Москвы
Свободная пресса: последние новости
Сергей Собянин назвал доходы Москвы от чемпионата мира Жители «Измайловских бараков» созывают народный сход Кандидат в мэры Москвы считает российские законы излишне консервативными
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Adidas рассказал о «жучке Путина» в мяче для Трампа47
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями20
С Крымским мостом может произойти страшное420
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР106
Британия подняла истребители из-за Су-2434
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Окопы украинских военных в Донбассе затопило
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение