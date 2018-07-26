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Новочеремушкинский пруд очистили от камыша
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Новочеремушкинский пруд очистили от камыша 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Максим Аносов, "Вечерняя Москва"
Очистку проводят на камышекосилке.
Речные рабочие ГУП «Мосводосток» очистили от травы и камышей Новочеремушкинский пруд.
Очистку искусственного пруда провели с применением камышекосилки.
— У нашего подразделения на обслуживании 33 пруда, — рассказал Александр Веркин, мастер эксплуатационно-гидротехнического района № 6. — Очистка проходит по регламенту минимум два раза в год. При необходимости проводим дополнительные.
Речной рабочий Сергей Артюшин рассказал, что камышекосилки стали активно использовать 5–7 лет назад. Как понятно из названия, камышекосилка косит не только мелкую траву, но и камыш. Рыбам и черепахам, которые обитают в пруду, вреда она не приносит. А раньше справляться с водной зеленью рабочим приходилось вручную.
— Сейчас вручную только собираем покошенную траву, — уточнил специалист. — Складываем в специальные пакеты и вывозим. Всего Мосводосток обслуживает порядка 240 водоемов столицы. В каждом из них регулярно проводятся необходимые очистные процедуры.
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