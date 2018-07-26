Новочеремушкинский пруд очистили от камыша

Очистку проводят на камышекосилке.

Речные рабочие ГУП «Мосводосток» очистили от травы и камышей Новочеремушкинский пруд.

Очистку искусственного пруда провели с применением камышекосилки.

— У нашего подразделения на обслуживании 33 пруда, — рассказал Александр Веркин, мастер эксплуатационно-гидротехнического района № 6. — Очистка проходит по регламенту минимум два раза в год. При необходимости проводим дополнительные.

Речной рабочий Сергей Артюшин рассказал, что камышекосилки стали активно использовать 5–7 лет назад. Как понятно из названия, камышекосилка косит не только мелкую траву, но и камыш. Рыбам и черепахам, которые обитают в пруду, вреда она не приносит. А раньше справляться с водной зеленью рабочим приходилось вручную.