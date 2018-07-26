Е. Хавкина переназначена на должность замглавы столичного Депздрава 

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о переназначении Елены Хавкиной на должность заместителя руководителя столичного департамента здравоохранения. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.
«В связи с истечением срока действия срочного служебного контракта назначить Е. Хавкину на должность заместителя руководителя департамента здравоохранения Москвы с заключением служебного контракта сроком на три года», — говорится в распоряжении.
Е. Хавкина занимает должность заместителя руководителя столичного Депздрава с июля 2016 г.