Е. Хавкина переназначена на должность замглавы столичного Депздрава

«В связи с истечением срока действия срочного служебного контракта назначить Е. Хавкину на должность заместителя руководителя департамента здравоохранения Москвы с заключением служебного контракта сроком на три года», — говорится в распоряжении.

Е. Хавкина занимает должность заместителя руководителя столичного Депздрава с июля 2016 г.