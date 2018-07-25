Ещё
Программа «Мобильный избиратель» стартовала в столице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Программа «Мобильный избиратель» стартовала в столице 

ТАСС 8 минут назад
Фото: ТАСС
Программа "Мобильный избиратель" стартовала в Москве в преддверии сентябрьских выборов. Как сообщили в среду в пресс-службе Мосгордумы, с 25 июля начался прием заявлений от москвичей, которые решили голосовать на выборах мэра не по месту регистрации.
"В результате успешного применения механизма мобильного голосования стала возможна главная новация московских выборов — наделение Мосгоризбиркома полномочием по образованию избирательных участков за пределами территории города Москвы. Теперь избиратели, находящиеся за пределами столицы, примут участие в выборах мэра Москвы по месту своего нахождения", — цитирует пресс-служба слова руководителя рабочей группы при Мосгоризбиркоме по образованию избирательных участков за пределами территории города Москвы, председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.
Он отметил, что программа особенно важна для дачников, которые большую часть летнего сезона проводят за городом. Председатель Мосгордумы также отметил, что голосование и наблюдение за ним на загородных избирательных участках будет соответствовать московскому стандарту выборов.
"В августе члены общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы проведут объезд удаленных избирательных участков, чтобы проверить их готовность ко дню голосования. Всего в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях будет создано 209 таких участков", — цитирует пресс-служба слова руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексея Венедиктова.
В Мосгордуме уточнили, что для голосования по месту фактического нахождения необходимо заполнить заявление на портале госуслуг или обратиться в офис "Мои документы" либо в территориальную избирательную комиссию.

О загородных избирательных участках

Депутаты столичного парламента приняли внесенный мэром Москвы Сергеем Собяниным законопроект о возможности создания избирательных участков за пределами столицы. Власти Москвы предложили организовать загородные избирательные участки на транспортно-пересадочных узлах и в крупных садовых некоммерческих товариществах, поскольку, как пояснил Собянин, выборы пройдут в "дачное время".
По итогам опроса москвичей, был сформирован и утвержден перечень из 209 загородных участков, расположенных в четырех регионах — Московской (183), Калужской (16), Тульской (пять) и Владимирской (пять) областях. При этом 177 из 209 избирательных участков оборудуют временными модульными конструкциями ввиду отсутствия подходящих помещений.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.
ТАСС: последние новости
В Москве сотрудники МФЦ начнут поквартирный обход, информируя о выборах мэра Собянин подвел итоги проведения ЧМ-2018 в Москве Пассажирские поезда задерживаются на Павелецком направлении МЖД
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убийство телеведущего поразило страну49
США нанесут удар по госдолгу России141
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа39
Авиакомпании расстроили россиян55
Американцы увидели «бессмертного русского» и пришли в ужас60
Видео
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
Россиян замучили мнимыми похоронами
Общество
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
00:29
Шарапову возмутили дороги Крыма
Шоу-бизнес
01:01
Раскрыта правда о «Посейдоне»
Оружие Армия
00:33
Убийство телеведущего поразило страну
Происшествия
01:13
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение