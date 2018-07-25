Программа «Мобильный избиратель» стартовала в столице

Программа "Мобильный избиратель" стартовала в Москве в преддверии сентябрьских выборов. Как сообщили в среду в пресс-службе Мосгордумы, с 25 июля начался прием заявлений от москвичей, которые решили голосовать на выборах мэра не по месту регистрации.

"В результате успешного применения механизма мобильного голосования стала возможна главная новация московских выборов — наделение Мосгоризбиркома полномочием по образованию избирательных участков за пределами территории города Москвы. Теперь избиратели, находящиеся за пределами столицы, примут участие в выборах мэра Москвы по месту своего нахождения", — цитирует пресс-служба слова руководителя рабочей группы при Мосгоризбиркоме по образованию избирательных участков за пределами территории города Москвы, председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Он отметил, что программа особенно важна для дачников, которые большую часть летнего сезона проводят за городом. Председатель Мосгордумы также отметил, что голосование и наблюдение за ним на загородных избирательных участках будет соответствовать московскому стандарту выборов.

"В августе члены общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы проведут объезд удаленных избирательных участков, чтобы проверить их готовность ко дню голосования. Всего в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях будет создано 209 таких участков", — цитирует пресс-служба слова руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексея Венедиктова

В Мосгордуме уточнили, что для голосования по месту фактического нахождения необходимо заполнить заявление на портале госуслуг или обратиться в офис "Мои документы" либо в территориальную избирательную комиссию.

О загородных избирательных участках

Депутаты столичного парламента приняли внесенный мэром Москвы Сергеем Собяниным законопроект о возможности создания избирательных участков за пределами столицы. Власти Москвы предложили организовать загородные избирательные участки на транспортно-пересадочных узлах и в крупных садовых некоммерческих товариществах, поскольку, как пояснил Собянин, выборы пройдут в "дачное время".

По итогам опроса москвичей, был сформирован и утвержден перечень из 209 загородных участков, расположенных в четырех регионах — Московской (183), Калужской (16), Тульской (пять) и Владимирской (пять) областях. При этом 177 из 209 избирательных участков оборудуют временными модульными конструкциями ввиду отсутствия подходящих помещений.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.