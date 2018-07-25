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Ралли «Шелковый путь» завершится 27 июня в Москве
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Ралли «Шелковый путь» завершится 27 июня в Москве 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Ралли-марафон «Шелковый путь» стартовал 20 июля в Астрахани. Участники преодолеют семь этапов и финишируют 27 июля в Москве на Красной площади. Об этом сообщает в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
В общей сложности пилоты преодолеют 3488 километров. В соревновании принимают участие сильнейшие гонщики и ведущие спортивные команды мира. Гонка проходит в двух категориях — внедорожники и грузовики.
На протяжении семи этапов машины будет заправлять сеть АЗС «Газпромнефть». Компания поставит свыше 150 тысяч литров моторного топлива «Опти». «Один из ключевых факторов успешной гонки — качественное топливо. А если это ралли, то на первый план выходят еще и вопросы — как, где и чем заправляться, особенно на удаленных участках маршрутов», — отметил руководитель ралли «Шелковый путь» Владимир Чагин.
Ралли «Шелковый путь» проводится с 2009 года. Маршрут проходит по территории России, а также в отдельные годы — государств Центральной Азии и Китая.
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